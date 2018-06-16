BAŞBAKAN YILDIRIM TÜRKÜ SÖYLEDİ

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programda Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşıyor. Program sırasında sahne alan türkücünün, oturduğu masaya gelerek mikrofon uzatması üzerine Başbakan Yıldırım "Haydar Haydar" türküsüne eşlik etti.

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Başbakan Yıldırım'ın türküye eşlik etmesi

