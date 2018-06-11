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BAŞBAKAN YILDIRIM, TÜSİAD HEYETİNİ KABUL EDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Başbakan Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyeti kabul ediyor.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki
heyeti kabul ediyor. Dolmabahçe Ofis'teki kabul, basına kapalı devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeye gelen heyettekilerin araçlarının ofise girişi

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