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BAŞBAKAN YILDIRIM TÜSİAD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Başbakan Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki
heyeti kabul etti. Dolmabahçe Ofis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik açıklama yaptı.

Görüntü Dökümü;
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-Görüşmeden görüntü
-TÜSİAD başkanının açıklamaları

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