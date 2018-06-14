Başbakan Yıldırım Ümraniye'de iftar açtı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Suruç'taki olaya ilişkin, "Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir." dedi.

Yıldırım, Ümraniye'de halkla iftar açtığı Alemdar Caddesi'nde yaptığı konuşmada, Suruç'tan acı bir haber aldıklarını belirterek, seçim çalışmaları yapmakta olan milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki arkadaşlarına bir saldırı gerçekleştiğini kaydetti.

"Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti" diyen Başbakan Yıldırım, "Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir." diye konuştu.

Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Binali Yıldırım şunları kaydetti:

"Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur. Ben bu vesileyle seçime sayılı günler kalarak bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızın sükunet içinde birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmeleri ve seçime ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri, coşkulu günleri, acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok."

(Sürecek)

