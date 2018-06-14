BAŞBAKAN YILDIRIM ÜMRANİYE'DE İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU 

* AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (Suruçtaki olaylar) "Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım Ümraniye Alemdar Caddesi'nde halkla iftar açtı.yıldırım burada yaptığı konuşmada, Suruçtaki olaylarla ilgili olarak, "Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir" dedi. Suruç'tan acı bir haber aldıklarını belirten Yıldırım, seçim çalışmaları yapmakta olan milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki arkadaşlarına bir saldırı gerçekleştiğini söyledi. Yıldırım, "Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti. Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha

değerli değildir" diye konuştu. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Binali Yıldırım şöyle devam ettİ:

"Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur. Ben bu vesileyle seçime sayılı günler kalarak bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızın sükunet içinde birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmeleri ve seçime ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri, coşkulu günleri, acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok"

Görüntü dökümü:

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-Başbakan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

