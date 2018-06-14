HABER

BAŞBAKAN YILDIRIM ÜMRANİYE'DE İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 23:39 | Son Güncelleme

* AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (Suruçtaki olaylar) "Bu vahim bir hadisedir.

* AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (Suruçtaki olaylar) "Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım Ümraniye Alemdar Caddesi'nde halkla iftar açtı.yıldırım burada yaptığı konuşmada, Suruçtaki olaylarla ilgili olarak, "Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir" dedi. Suruç'tan acı bir haber aldıklarını belirten Yıldırım, seçim çalışmaları yapmakta olan milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki arkadaşlarına bir saldırı gerçekleştiğini söyledi. Yıldırım, "Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti. Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha

değerli değildir" diye konuştu. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Binali Yıldırım şöyle devam ettİ:

"Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur. Ben bu vesileyle seçime sayılı günler kalarak bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızın sükunet içinde birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmeleri ve seçime ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri, coşkulu günleri, acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok"

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması
Akşener: İlk işim Suriye ile meseleleri düzeltmek olacak (2)Akşener: İlk işim Suriye ile meseleleri düzeltmek olacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.