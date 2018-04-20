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Başbakan Yıldırım: "(Uyum yasaları) 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanlığı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaşlarımız, kimi aday gösterecekse ona yönelik gerekli kim

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(Uyum yasaları) 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanlığı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaşlarımız, kimi aday gösterecekse ona yönelik gerekli kimlik bilgilerini, kendi rızasıyla aday göstermek istediğini belirtecekler."

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