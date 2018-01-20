Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı" açıklamasının ardından Çankaya Köşkü'nde önemli bir görüşme gerçekleştirilecek.
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 20.00'de gerçekleşecek.
Partisinin Zonguldak İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, sınırdaki son gelişmeler için "Türkiye buna göz yumar mı, Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" demişti.
Partisinin Kızılcahamam Kampı'nda bulunan Bahçeli de Afrin harekatına ilişkin açıklamasında "Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin" ifadelerini kullanmıştı.
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