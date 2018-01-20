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Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ankara'da saat 20.00'da gerçekleşecek randevuda, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya gelecek.

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı" açıklamasının ardından Çankaya Köşkü'nde önemli bir görüşme gerçekleştirilecek.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 20.00'de gerçekleşecek.

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Partisinin Zonguldak İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, sınırdaki son gelişmeler için "Türkiye buna göz yumar mı, Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" demişti.

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Partisinin Kızılcahamam Kampı'nda bulunan Bahçeli de Afrin harekatına ilişkin açıklamasında "Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin" ifadelerini kullanmıştı.

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Ankara Başbakan Yıldırım MHP Genel Başkanı Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BÜTÜN DİKTATÖRLER ÜLKELERİNİ FELAKETE SÜRÜKLEMİŞTİR.
Demokrasinin, milli iradenin, hak hukuk adaletin ayaklar altına alınmasını milli mutabakat olarak lanse ediyorlar.. Milli mutabakat sarayın değil milletin çıkarları etrafinda kurulur beyler !
Sizle neyin mutabakatını yapacaz artis Siz burda yazılarınızda zaten PKK sempatizanlarıyla mutabakat yapmışsınız % 50 Falanda değilsiniz topu topu %13 ABD iti birleşmiş Ordu AFRİN e girerken bile Ağzınızdan tek DUA çıkacağı yerde Devlete Millete Askere nasıl laf çaksam die yırtınıp durdunuz Görmedikmi sandınız
ben bir kürt olarak bu yerinde bir müdahale olarak görüyorum. pyd neyse pkk o dur. hep neyse pkk odur. hepsi de gözümde teröristtir. bu bayrağı sebmiyosan bu diyarı terk edeceksin. kürt milleti genelde çok kalleş bir irktir
Ne istiyorsunuz TC sınırına terör devletimi.??? herşeyi eleştirmek adet olmuş Allah ordumuza güç versin.
ALLAH GÜCÜNÜZÜ VAR ETSİN ALLAHA EMANET OLUN
hangi aptal hangi manyak galip olmayaağımızı düşünmezki
ALLAH MÜSADE UUYURSUN BEN ASKERİM HER TÜRK ASKER NE
RABBIM butun islam alemini korusun
Bahçeli az daha eğilip Binali beyin elini falan öpeydin. Nasılsa el ayak öpmeyi postal yalamayi, Feto'nun sümüklü mendillerini koklamayi kendinize ödev bilmissiniz. Bu adamların elinde sana ait ne tip bir kaset ver ki bu zilleti yaşıyorsun Eyyy Bahçeli. Bu zilleti yaşamaktansa ölsem daha evladıdır Eyyy Bahçeli.
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