Başbakan Yıldırım: "Yakın gelecekte Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, Filistin devletini, bütün dünya tanıyacak ve böylece bu sorun da artık tamamlanmış olacak, ortadan kalkmış olacak." (AA)
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