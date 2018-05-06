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Başbakan Yıldırım: "Yakın zamanda da iş kazalarının az olduğu, hatta iş kazalarının hiç olmadığı iş yerlerine yönelik yeni bir teşvik sistemini de hayata geçireceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Yakın zamanda da iş kazalarının az olduğu, hatta iş kazalarının hiç olmadığı iş yerlerine yönelik yeni bir teşvik sistemini de hayata geçireceğiz."


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