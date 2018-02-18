Başbakan Yıldırım yurda döndü

Başbakan Binali Yıldırım, Münih'teki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile yurda döndü.
Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 02.45'te Esenboğa Havalimanına indi.
Başbakan Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'ya geldi.
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