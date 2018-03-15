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Başbakan Yıldırım yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:49 | Son Güncelleme

Yıldırım, Azerbaycan'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile Ankara'ya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile yurda döndü.

Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 22.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

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Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü

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