Başbakan Yıldırım yurda döndü

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'teki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile saat 19.40'ta Ankara'ya geldi.
Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.
Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ankara'ya geldi.
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