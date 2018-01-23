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Başbakan Yıldırım: "(Zeytin Dalı Harekatı) Bazı çok bilmişler, bugünlerde Türkiye'nin bu operasyonuyla ilgili yorumlar yapıyorlar ancak bu yorumları yaparken terör örgütünün emeline, amacına bilerek yahut bilmeyerek yardım ettiklerinin farkında değiller.

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 45 dakika önce

Başbakan Yıldırım: "(Zeytin Dalı Harekatı) Bazı çok bilmişler, bugünlerde Türkiye'nin bu operasyonuyla ilgili yorumlar yapıyorlar ancak bu yorumları yaparken terör örgütünün emeline, amacına bilerek yahut bilmeyerek yardım ettiklerinin farkında değiller. İşte bu salonda, gencecik fidanlarını toprağa vermiş aileler ve canlarıyla cenk etmiş gazilerimiz var. Eğer yürekleri yetiyorsa buyursunlar, yalanlarını burada da söylesinler." (AA)

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