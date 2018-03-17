HABER

Başbakan Yıldırım: "Zeytin Dalı Harekatı, bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızıltı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duydukları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Zeytin Dalı Harekatı, bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızıltı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler."

Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Kopan parmak hastanede kayboldu

Kopan parmak hastanede kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.