Başbakan Yıldırım: "(Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medya paylaşımları) Milletimiz rahat olsun. Sosyal medya, sorumsuz medya değildir. Hiç kimsenin hukuka, adalete, meşruiyete uymayan çaba içerisine girme hakkı yoktur. Burada işlenen suçların hesabı da sorulmaya başlanmıştır. Barışa hizmet eden Zeytin Dalı Harekatına leke sürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz."(AA)