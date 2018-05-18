Başbakan Yıldırım'dan 19 Mayıs mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Türk gençleriyle birlikte dünyanın bütün gençlerinin de huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye'nin her köşesinde 19 Mayıs'ı bayram olarak kutlayan gençlerin sevinç ve heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Yıldırım, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan ve milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle taçlanan Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla hedefine ulaşmıştır. Bugüne kadar karşısına çıkan türlü zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen güçleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Devletin temelleri atılırken milli iradenin esas alındığı gibi devletin bekasının da milli irade ile sağlanacağını vurgulayan Yıldırım, bu yolda aldıkları mesafenin ülke adına onur verici olduğunu belirtti.