Başbakan Yıldırım’dan Afrin şehidinin ailesine taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü’nün ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

Başbakanlıktan edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı operasyonu sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü’nün babası Osman Ünlü’yü telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.