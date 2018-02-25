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Başbakan Yıldırım’dan Alinur Aktaş’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 22:24 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.Başbakan Binali Yıldırım, Bursa’da önce Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı hastane alanında, ardından Tofaş Spor Salonu’nda AK Parti 6.

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Bursa’da önce Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı hastane alanında, ardından Tofaş Spor Salonu’nda AK Parti 6. Bursa İl Kongresi’nde Bursalılarla bir araya geldi. Konuşmasında dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları veren Başbakan Yıldırım, kongrenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti ve Büyükşehir Belediyesi’nin onur defterini imzaladı. Başkan Aktaş ise Bursa’nın tarihi bir gün yaşadığını belirterek, Bursa’ya ve Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaretlerinden dolayı Başbakan Yıldırım’a teşekkür etti. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi İzzettin Küçük ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da ziyarette Başbakan Yıldırım’a eşlik etti. Başbakan Yıldırım, Bursa’nın tek yürek ve tek yumruk olduğunu, kentte hizmetlerin hızla devam ettiğini anlatarak, “Bursa, her şeyin en güzelini hak ediyor. Bursa’ya ne yapsak azdır. Üreten şehir, Türkiye’yi büyüten şehir, emeğin şehri Bursa, ihracatın öncü şehirlerinden biridir” dedi.
Yaklaşık 1,5 saat Büyükşehir Belediye Sarayında kalan Başbakan Yıldırım, Alinur Aktaş ile yemek yiyip Bursa ile ilgili bilgi aldı. Başbakan Yıldırım ziyaretin ardından kara yoluyla İstanbul’a gitmek için Bursa’dan ayrıldı.

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