HABER

Başbakan Yıldırım'dan Aliyev'e tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

Yıldırım, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, büyük bir çoğunlukla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Aliyev'i arayarak tebriklerini iletti.

Görüşmede, dost ve kardeş Azerbaycan ile her alanda mükemmel olan ilişkilerin güçlenerek gelişmeye devam edeceği, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla birlikte çalışmayı sürdüreceği vurgulandı.

Başbakan Yıldırım, bu anlayışla Afganistan'da askerlerin yanı sıra Azerbaycan askerlerini de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Yıldırım'ın telefonu ve iyi dilekleri için kendisine teşekkürlerini iletti.

Afganistan'da askerlerin yan yana görev yapmalarından ve Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DEAŞ'ın celladı yakalandı!DEAŞ'ın celladı yakalandı!
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
CHP’yi karıştıran anket tartışmasıCHP’yi karıştıran anket tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aliyev Başbakan Yıldırım yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den tweet: Çok mutlu oldum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den tweet: Çok mutlu oldum

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.