Başbakan Yıldırım'dan Aliyev'e tebrik telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, büyük bir çoğunlukla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Aliyev'i arayarak tebriklerini iletti.
Görüşmede, dost ve kardeş Azerbaycan ile her alanda mükemmel olan ilişkilerin güçlenerek gelişmeye devam edeceği, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla birlikte çalışmayı sürdüreceği vurgulandı.
Başbakan Yıldırım, bu anlayışla Afganistan'da askerlerin yanı sıra Azerbaycan askerlerini de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Yıldırım'ın telefonu ve iyi dilekleri için kendisine teşekkürlerini iletti.
Afganistan'da askerlerin yan yana görev yapmalarından ve Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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