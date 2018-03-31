Başbakan Yıldırım'dan Bosna Hersek'e FETÖ uyarısı

SARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye'nin değil dünyanın meselesi olduğunu vurgulayarak, "Balkan ülkeleri ve özelde de Bosna Hersek'in rehavet içinde olmaması lazım. En büyük tehlike rehavettir." dedi. Yıldırım, iki günlük Bosna Hersek temasları kapsamında dün ülkedeki önemli medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Türkiye'nin desteğiyle yapılması planlanan Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi'ni değerlendiren Yıldırım, iki ayrı güzergahtan yapılması öngörülen yolun toplamda 365 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi. Hem Sırbistan'ı hem de Bosna Hersek'i ziyaret eden Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin ön fizibilite hazırladığını ve bu şekilde projenin maliyeti, güzergahı ve zorluğu konusunda fikir sahibi olduklarını ifade eden Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılın ortalarında Bosna Hersek'e yapacağı ziyarette ise projenin nasıl bir modelle gerçekleştirileceğinin karara bağlanmasının beklendiğini anlattı.

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek'teki Türk yatırımlarına da değinerek, yatırımcıların sorunları çözüldüğü takdirde buraya daha fazla Türk şirketinin gelmesinin sağlanacağını kaydetti. İki günlük Bosna Hersek ziyaretinin sadece Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne indirgenmesinin haksızlık olacağını dile getiren Yıldırım, "Bu proje iş birliğimizi güçlendirecek bir projedir. Bundan sonraki süreçte ticaretin dengeli bir şekilde büyümesini sağlarken, diğer yandan da uzun dönemli doğrudan yatırımları teşvik edecek projelere de öncelik vereceğiz." diye konuştu. Yıldırım, Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sürecine de değerlendirerek, "Eğer Bosna Hersek halkı ve devleti NATO'ya girmek istiyorsa, ki istiyorlar, Balkanlar'ın güvenliği, huzuru ve barışı için bunun gerekli olduğunu düşünüyorlar. O bakımdan, biz geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Bosna Hersek'in NATO'ya üyeliğini destekledik, desteklemeye devam edeceğiz." dedi. - Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkileri Başbakan Yıldırım, Türkiye-ABD arasında son dönemde yaşanan gerginliklere ilişkin de iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişi olduğuna dikkati çekerek, bu ilişkilerde zaman zaman gerginlikler zaman zaman da iyi yönde gelişmeler olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele konusunda ABD ile anlaşmazlık içerisinde olduğunun sır olmadığını vurgulayan Yıldırım, ABD'nin, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı grupları kullanarak DEAŞ mücadelesi yaptığını ve bunun yanlış olduğunu ABD'ye söylediklerini aktardı. Yıldırım, ABD ile Türkiye'nin yılladır müttefik olduğunu anımsatarak, "Birçok alanda iş yapıyoruz. Yani terör örgütüyle Türkiye arasında bir seçim yapacak ülke olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu anlaşmazlıkların geçici bir durum olduğunu kabul ediyoruz." dedi. Rusya ile Türkiye'nin ise komşu olduğunu belirten Yıldırım, "Rusya ile ilişkilerimiz Balkan ülkeleri genelinde ve özelinde Bosna Hersek için bir dezavantaj değil, avantajdır. Rusya ile iyi ilişkilerimiz bu bölgeye de olumlu yansıyacak." ifadelerini kullandı. Yıldırım, Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmasının, ABD ile kötü ilişkileri olmasını gerektirmediğine işaret ederek, "Rusya ile başka, ABD ile başka boyutta ilişkilerimiz var. Bizim istediğimiz Balkanlar'da, Ortadoğu'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da barış olsun, huzur olsun, göçler dursun, insanlık dramları sona ersin." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük güçlerin herhangi bir bölgede rekabetinin o bölgeye ancak acı ve gözyaşı getirdiğini belirten Yıldırım, Suriye'nin, Irak'ın, Afganistan'ın ve Afrika'daki birçok ülkenin işgalinde bunların yaşandığını anımsattı. Yıldırım, çok kültürlü, çok dinli ve farklı etnik yapıların birlikte yaşadığı topluma en güzel örneğin Bosna Hersek olduğunu dile getirerek, "Bunun için çok büyük bedel ödeyen ülke de burasıdır. O yüzden barışın değerini en iyi bilen toplum da bu, bedelinin çok fazla olduğunu bilen toplum da." dedi. Avrupa'da artan aşırıcılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığına da dikkati çeken Yıldırım, tüm bunların Avrupa'nın geleceği için çok büyük bir tehdit ve tehlike olduğunu kaydetti. Başbakan Yıldırım, bugün vatansız insan sayısının 65 milyon olduğunu ve bir nevi "mülteciler devleti" bulunduğunu vurgulayarak, "Bunların hepsinin düşünülmesi lazım. Dolayısıyla ayrımcılık yapmak, ayrıştırmak bir insanlık suçudur. Farklılıkları zenginlik olarak göreceğiz, birlikte yaşayacağız, dayatmayacağız." ifadelerini kullandı.