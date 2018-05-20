Başbakan Yıldırım'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e 5-4 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.
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