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Başbakan Yıldırım'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 04:56 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e 5-4 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

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Başbakan Binali Yıldırım büyükşehir belediye erzurumspor tebrik

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