Başbakan Yıldırım'dan Danıştay'a veda ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'e veda ziyaretinde bulundu.
Güngör'ün makamında basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.
Başbakan Yıldırım'ı kapıda karşılayan Güngör, çıkışta da makam otomobiline kadar uğurladı.
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