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Başbakan Yıldırım'dan Danıştay'a veda ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'e veda ziyaretinde bulundu.

Güngör'ün makamında basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.

Başbakan Yıldırım'ı kapıda karşılayan Güngör, çıkışta da makam otomobiline kadar uğurladı.

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