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Başbakan Yıldırım'dan ev ve okul inşaatı ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde Ok ve Kaya ailelerini ziyaret eden Yıldırım, Karabağlar ilçesinde çocuklarının bağışlarıyla yaptırılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu inşaatını inceledi

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Tire ilçesinde kendisini davet eden Ok ve Kaya ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Tire İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne katılan Başbakan Yıldırım, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok'un babası Ahmet ve annesi Latife Ok'un evinde misafir olarak bulunan bir yakınlarının oğlu lösemi hastası Ahmet Özen'in arzusu üzerine aileyi ziyaret etti.

Ok çifti ile bir süre sohbet eden Yıldırım, 6 yaşındaki Ahmet Özen'i severek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ardından kendisini yan apartmandaki evine davet eden Kaya ailesini de kırmadı.

Ev sahibi Özlem Kaya ve ailesini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ailenin 4 aylık bebeği Melis'i kucağına alarak sevdi. Ziyaret sırasında Kaya ailesinin bir ferdi "Sizi hep televizyondan görüyorduk. Biz atadan, dededen CHP'liyiz ama sizi evimizde gördük çok mutlu olduk" dedi. Özlem Kaya'nın annesinin "Kırmadınız geldiniz çok mutlu oldum. Tire'yi beğendiniz mi?" sözleri üzerine Başbakan Yıldırım, "İnsanı ile doğası ile Tire huzur veren bir yer." karşılığını verdi.

Ziyaret çıkışında dışarıda toplananların yanına giden Başbakan Yıldırım, sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Bu sırada bir kişi Yıldırım'ın yakasına Türk bayrağı ve zeytin yaprağı figürlü el işlemeli rozet taktı.

- Okul inşaatını inceledi

Başbakan Yıldırım, daha sonra Karabağlar ilçesine geçerek Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu inşaatını inceledi.

İnşaatı gezen Yıldırım, okulun terasında vatandaşları selamladı, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

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