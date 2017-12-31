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Başbakan Yıldırım'dan flaş KHK tepkisi: Kim itiraz ediyorsa bizim için darbeciden farkı yoktur!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 13:14 | Son Güncelleme 2 dakika önce

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Burdur İl Kongresi'nde konuştu. Başbakan KHK eleştirileri ile ilgili olarak, "Darbecileri emniyete teslim eden kahraman vatandaşları korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım partisinin Burdur İl Kongresi'nde konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK eleştirisine yanıt veren Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi işgal etmek isteyenlere, Meclis'i bombalamak, hükümeti alaşağı etmek, kurumları silah zoru ile ele geçirmek isteyenlere direnmek bir görevdir, bir meşru müdafaadır. Türkiye milleti de bunu en güzel şekilde yapmıştır." dedi.

Yıldırım, "Darbecileri emniyete teslim eden kahraman vatandaşları korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur." diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Değerli Burdurlu kardeşlerim, yol arkadaşlarım, sevgili gençler hepinizi sevgi ile saygı ile muhabbetle selamlıyorum. Bugün de kucaklaşmak için hasret gidermek için buradayız, beraberiz. Burada sözlerimin başında, bugüne kadar hizmet eden, bu bayrağı gururla taşıyan Süleyman Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti bu. Bayrağı devralan il başkanımız Volkan kardeşimize de teşekkür ediyorum. AK Parti'de bayrak değişimi, bayraklı koşulara benzemez. Bayrağı veren atletizmde kenara çekiliyor. Bizde bayrağı veren de bayrağı alan da hız kesmeden yola devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi.

"BURADAN SÖZ İSTİYORUM"

Burdur tercihini hep demokrasiden yana yaptı. Burdur tek parti zihniyetini asla benimsememiş, her zaman hukukun, adeletin yanında yer almıştır. 2001 yılında millet iradesinden doğan, 2002'de iktidara getirdiğiniz AK Parti 15 yıldır bu ülkeye hizmet ediyor, siz de destek olmaya devam ediyorsunuz. Her seçimde AK Parti'ye, onun liderine, Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinizi artırarak devam etsin. Allah razı olsun. 1 Kasım'da yine 'AK Parti' dediniz. 3. milletvekilliğini de az bir oyla alamadık ama buradan söz istiyorum. 2019'da 3'te 3 yapmaya hazır mısınız? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Burdur yüzde 54 ile 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi, milletin adamını Cumhurbaşkanı seçti. Milli iradeye hep sahip çıktı. Kesintiye uğramasına yönelik her girişime karşı koydunuz. Bu Burdur'un onurudur, gururudur.

"ANA MUHALEFET SİYASİ ERGENLİĞE ULAŞAMADI"

Bir dahaki toplantıyı 3 bin 500 kişilik salonda yapacağız. İnşallah yakın zamanda sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Evlere şenlik bir ana muhalefet partimiz var. Allah böyle ana muhalefet partisini kimseye nasip etmesin. Bu yüzden bir rahatsız değiliz. Memleketin meseleleri ile işleri yok. İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek, tersini söylemek. Meclis'te temsilcileri de söyledi. Sır değil, "siz dünyanın en güzel işini de yapsanız, biz beğenmeyiz, millet bize bunun için yetki verdi" diyorlar. Ana muhalefetin siyaset anlayışını bundan daha güzel hiçbir şey gösteremez. Siyaset beyaza siyah demek değildir. Bizim ana muhalefet henüz o siyasi ergenliğe ulaşamadı ama elbet birgün olur.

"ALMANLAR ONUN SÖYLEDİĞİNE İNAT AKIN AKIN GELDİ"

Gittikleri yerde Türkiye'nin aleyhinde konuşuyorlar. Almanya'ya gitti sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? "Türkiye'ye gelmeyin, güvenli değil." Yakışır mı? Bunlar siyaset yapacağım diye, AK Parti başarısız olsun diye her şeyi yapıyorlar. Almanlar onun söylediğine inat Türkiye'ye akın akın geldiler, bugün 31 milyona ulaştı Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı. Mevlüt Bey 32 oldu diyor.

157 milyar dolarlık ihracatı yakalayacağız. Türkiye darbeden sonra artık belini doğrultamaz diyorlardı. "Yazık oldu Türkiye'ye, ekonomisi ayağa kalkmaz, işleri yoluna girmez" diyenler bugün utancından girecek delik arıyorlar. Neden? Çünkü Türkiye bunların dediklerinin tam tersini yaptı. Büyümede 2017 3. çeyreğinde dünyanın 1 numarası oldu. Türkiye'ye de bu yakışır.

ABD'YE KUDÜS TEPKİSİ: KİBİRLİ İMZA ATARAK İŞİ HALLEDECEĞİNİ ZANNETTİ

Amerikan Başkanı çıktı, "ben Kudüs'ü İsrail'in baş şehri yapıyorum." Kibirli imza atarak, kocaman imza atarak işi halledeceğini zannetti ama Ankara'dan bir ses yükseldi "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" dedi ve İslam ülkelerini acil toplantıya çağırdı Cumhurbaşkanımız orada bütün dünyaya ilan ettik. Dedik ki; "Doğu Kudüs Filistin'in baş şehridir. Filistin Devleti mutlaka bütün dünyada tanınmalıdır." BM'de bu karar geçersiz sayıldı, kınandı. Ne diyor Cumhurbaşkanımız; "Dünya 5'ten büyüktür." Kudüs oylamasında bir şey daha gerçekleşti. Dünyanın 1'den büyük olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Doğu Kudüs'ün baş şehir olduğu Filistin Devleti daha fazla tanınacak, artık yarım asırdır devam eden bu sorun inşallah geri kalacak.

Suriye'de çatışmasızlığı önemli ölçüde sağladık. 3.5 milyon kardeşimize bağrımızı açtık, soframızı açtık, ekmeğimizi paylaştık. Türkiye kendine yakışanı yaptı.

15 Temmuz Türkiye tarihinde bir dönüm noktasıdır. 2. Kurtuluş Savaşı'dır. 15 Temmuz'da ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. 250 şehit verdik, bu şehitlerden biri de Burdur'un evladı. Allah mekanını cennet eylesin. Ankara Gölbaşı'ndaki özel harekatın bombalanması sonucu şehit oldu. 2193 kardeşimiz gazi oldu. Mekanları cennet olsun, gazilerimize uzun ömürler nasip etsin.

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK ELEŞTİRİSİNE TEPKİ

Son günlerde bir tartışma var. Önüne gelen konuşuyor. Neymiş, biz bir düzenleme yapmışız, vatandaşları korumaya almışız. Ne yapacaktık, darbeye karşı alçakların karşısına hayatını koyan insanlara "Niye gelip darbeyi önlediniz?" mi diyecektik. Burdurluların güzel bir lafı var. Güttüğü 3 keçi, ıslığı dağı taşı deldi geçti. Kılıçdaroğlu'nunki da aynı buna benziyor. Ne var bunda? Bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı? Başarılı olsaydı, onu mu istiyorsunuz? Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi işgal etmek isteyenlere, Meclis'i bombalamak, hükümeti alaşağı etmek, kurumları silah zoru ile ele geçirmek isteyenlere direnmek bir görevdir, bir meşru müdafaadır. Türkiye milleti de bunu en güzel şekilde yapmıştır.

Kanunsuz emir veren, o emir ülkeyi yıkmaya yönelikse ona karşı çıkan bir kahramandır. Darbeci komutana itaat edeceksin, suç işlemesine fırsat vereceksin. Bu zihniyete göre vatandaşa kurşun atmayan asker suç işlemiş oluyor.

"KİM İTİRAZ EDİYORSA BİZİM İÇİN DARBECİLERDEN FARKI YOKTUR"

Darbecileri emniyete teslim eden kahraman vatandaşları korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa bizim için darbecilerden farkı yoktur. Vatandaş üzerinden polemik oluşturmak, siyaset yapmak. 81 milyon vatandaşımızın hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Yağma yok.

HIZLI TREN MÜJDESİ

Büyük müjde. Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar'dan gelen hızlı tren Isparta-Burdur'un arasından Antalya'ya iniyor. Hayırlı uğurlu olsun.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Başbakan Yıldırım, kongre öncesinde, dışarıda bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Yıldırım şunları söyledi:

"Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır."

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Burdur Kongre ak parti Başbakan Binali Yıldırım

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
komik hemde çok komik
Sende çok komiksin hatta tam komiksin ne diyeyim anladın sen.
@eray2476 sus lan mal..Devlet adamımı yoksa sokak kabadayısı mı?
@barancangul bence sayın Abdullah Gül artık susmamalı ve Konuşmalı. Mesele YAŞ ta Fetöcülerin İhracını engellemek için ne Dolaplar çevirdiğini anlatmakla başlayabilir
@palermo544 "-Sayın Abdullah Gül" die başlamasak yayınlamazdınız zaten.. Ulan Reis Aday göstermese Çaycı bile olamazdı. bırakın yalandan şişirmeyin adamı Olurdu diyenler Parti kurduğunda yada Kendine güvenipte Aday olduğunda Oy versinlerde görelim ne olurdu ne olmazdıyı
@barancangul Sabret. İlkseçimde dahada komik olacaklar. Başka konuşacak şeyleri kalmadı. İthamlarla götürmeye çalışıyorlar. Ekonomi bitmiş, zamlar tekrar kapıda, dış itibar kalmamış, esnaf iflas etmiş, etmeye devam ediyor. Herkes borç sarmalında. Millet ayrıştırılmış, neredeyse birbirine düşman hale getirilmiş. Bunlar halen hamaset modunda. Ama ümidinizi kesmeyin Türkiyem İYİ olacak inşallah.
siz gibi düşünmeyen herkes darbeci ve terörist bu nasıl bir kafa dayatmaya baaak
SİZ ÖNCE TBMM DE MECLİSİN İÇİNDE FETULLAH GÜLEN SAYGIDEĞER BİR HOCA EFENDİDİR DİYEN ADALET BAKANINIZLA UTANIN!!!
burdada ayrıştırma yapıyor nasıl insansınız siz !!
bu resmen maşa olmuş
Referandum yaptılar Hayır diye seçenek koydular hayır dedik hain dediniz sizin politikalarinizi begenmiyoruz dedik teroristsiniz dediniz bu KHK felakete götürür dedik darbecisiniz dediniz. Kardesim siz acik net Türk degilsiniz.
kim sizden değilse kim sizin gibi düşünmüyorsa düşman hain öyle mi .
burada itiraz edilmesi gereken bir durum vardı onun için de vatandaş olarak baş kaldırıyorum. bu kabadayılıginiz yetti.
Kim yargilayabilir ülkesini koruyani. Aklimizla alay etmeyin endisemizi cok iyi anliyorsunuz da safa yatiyorsunuz kahramanlarin arkasina siginiyorsunuz. birakin boyle uyduruk KHK lari milleti birbirine kirdiracak kararlar bunlar.
SİZLER BU GÜN ÇIKAN BİR KANUNUN YARIN SİZE VEYA ÜLKEYE ZARARI OLMAMASI GEREKTİĞİNİ ARAŞTIRARAK KARAR VERMEK ZORUNDASINIZ. BEN YAPTIM OLDU MANTIĞI YANLIŞTIR. YAPMAYIN ARKADAŞLAR ÜLKEYİ GERMEYİN. DÜKKANIM KİRA ÖDEYEMEDİM 2 aydır SİZİN HESAPLAŞMALARINIZ YÜZÜNDEN İNSANLAR TİCARETİ AĞIRLAŞTIRIYOR RİSKLİ GÖRÜYORLAR ÜLKEYİ. TURİST GELMİYOR BÖYLE GİDERSE ÜLKEDE YALAKALAR VE YANDAŞLAR ZENGİN GERİSİ FAKİR OLACAK GERMEYİN GERMEYİN GERMEYİN HALKI. YETER LAN YETER. MALTA ADALARINDA ŞİRKETİMİZ YOK BUNUMU DİYELİM.
sen bu milletle dalgamı geçiyon be kurulmuş 1000 ali.
Teslim olanların kellesini kesen tipinden pislik akan herifleri arada kurtardınız.
Kimsenin o KHK'ya itiraz ettiği filan yok, ordaki muğlak iradenin netleştirilmesi konusunda eleştiri getirdi herkes. Laf cambazlığı yapıp geri zekalıları kandırmaktan başka bir halt bildiğiniz yok! Allah cezanızı 2019'da verecek, merak etmeyin korkunun da KHK'nın da ecele faydası yok!
son yaklaştı...
kendinize göre herkesi yaftalayın. kimine hain kimine kahraman. oyumu kime atacagımı şasırdım.
aman benim hukukuma sahip çıkma.o senin bahsettiğin caniler varya hani polise teslim eden caniler
o zaman bu ülkede 50 milyon darbeci var demektir,bu nasıl bir kafadır anlaşılır gibi değil.
yılbaşı gelmeden mi ?içtin sen
ben de karşıyım bu KHK ya.bu KHK yı çıkaranlar bölücüdür.iç savaş isteyenlerin çıkarmış olduğu bir KHK dır.hükümünüzün geçmeyeceği günler yakın vergi kaçakçıları!
heey yavruumm heey yürü be kim tutar sizi
Ali Tatar gururuna yediremeyip canına kıydıgi zaman gazetelerde mermiye kafa attı, hesabını vermeden nereye gidiyorsun diyenler şimdi hapiste kalamam çok yaşlıyım diye ağlıyor. Ama bu hesabı sadece onlar vermeyecek onlara ne istediniz de vermedik diyip yıllarca ortaklık yapanlarda verecek.
ne güzel valla kimse sorgulamayacak kimse fikrini söylemeyecek bunları yapan olursada fetöcü olacak ama siz sütten çıkmış ak kaşıksınız öylemi !!!!
2019 dan sora ınıorsun o kultuktan hocanızla salsa yaptıgınız donemde hocanızn sıırını okumustun cınalı ızmır olımpıytlrnda kendı kendınıze muhtıra verdıgınız donemlerıde bılırız cınalı hocanızla beraber ısbırlıgı yaparak genelkurmay baskanın aılesıne şantaj yapılması gıbı sora sız yaşar buyukanıta zırhlı mercedes hedıye etmemısmıydınz cınalı sen anca kendı makarnacılarını komurculerıne kutsal necıp akpnın arap kardeslerını kandırırsınz bınalı.
itiraz soylediklerinize değil sn başbakanım. darbeyi bastıran vatandaşları korumak için zaten sorun yok. ama ucu açık bir khk ile ülkeyi buyuk bir riskle karsı karsıya bırakmak ta darbecilere hizmet etmektir. O Khk kesinlikle ucu açık bir yazıdır ve her yere gidebilir. Bu yuzden bu milleti bu ülkeyi düşünüyorsanız onu düzelttirmek boynunuzun borcudur.
inşallah o çıkardığınız kanundan faydalanan kişilerden biri siz ve bakan veya mv arkadaşlarınızı öldürürde o zaman görúrsünüz sayın boşbakanım siz burda 11. cumhurbaşkanınada darbeci diyorsynuz ne yani bi siz mi akkaşıksınız
kılıçtaroğlu kadar kafana taş düşsün.Bahçeli gibi davasını satıp yanınıza gelip sizin söylemleriniz gibi düşünmedi.size yedek lastik olmadı ondanmı kılıçtaroğlu ağzınızdan düşmüyor.Çıkardığınız khk nın insanların başına bela açacağı bu söylemlerinizden belli değilmi zaten.Ne diyor bu şimdi;chp nin darbecilerden farkı yok diyor.ne olacak bu khk ile ozaman;halk chp yi öldürsün öylemi?sonunuz geldi 1000 ali
Türkiyenin bu gibi zihniyetlere ihtiyacı yok,FETO çetesini bu kadar büyüten bunlar değilmi? tebiki evet bunlar,devletin ordusunu,tanklarını,toplarını ve hata uçaklarını FETO çetesine teslim edenler bunlar değimi?şimdi neye dayanarak ülkeyi paramiliterlere teslim ediyorlar,dün diyorlardı ülkeyi inançlılara teslim ediyoruz bugünde FETO çetesine karşı bu ırkçı paramiliterleremi teslim edeceksiniz?sonra Allah bizi afetsin halktanda özürmü dileyecekler.Bence bu toplum bunların zihniyetlerinide gördü,tek ammaçları sultanlıklarını güçlendirmektir.Irkçı ve kinci dincilerin sonu görünüyor.
bir başbakana yakışmayacak açıklama. yıllardır el üstünde tuttuğunuz övgüler düzdugunuz kişiler ile kolla gezmeye devam ediyorsunuz.kim ki size karşı bi açıklama yapsa darbeci feto cu oluyor.yazik sizler buulkeyi yo eriyor ve uçuruma surukluyorsunuz.yaziklarolsun
bu ülkede kimse kral çıplak demeye hakkı yoktur. Padişahım çok yaşa diyeceğiz diyor büyüklerimiz...
Bir iç savaş görmedim sayenizde yakın gibi duruyor hain ne demek herkese akp siz yıllar diliyorum çıkar uğruna kim olursa olsun ocu bucu hain diyemessiniz YÜCE TÜRK MİLLETİNİ AYRIŞTIRAMAZSINIZ
esas darbeci sizsiniz,içerde darbeci öldürdü diye tutuklu vatandaş varmı ki ,olmadığına göre kim için çıkarıyorsunuz bu kanunu utanmazlar.
başbakanımızın bu beyanına göre abdullah gül ve bülent arınç son çıkan KHK ye karşı çıktıklarına göre soruşturma açılması gerekir.herkez kanun önündde eşit deil mi?
Abidik gubidik işte
SEN NE SÖYLEDĞİNİZİN FARKINDAMISIN VEYA SEN İYİ BİLİYORSUN KENDİNİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ
Tr > 1000Ali
kürt açılımı adı altında pkklı teroristleri habur sınır kapısında hakimleri ayaklarına getirerek pișman değiliz dedikleri halde pișmanlık yasasından faydalandırdınız millet itiraz etti itiraz edenlere vatan haini ülkede barıș istemiyorsunuz diye çıkıștınız sonuç af yasasından faydalandırılan pkklılar belediyelerde istihdam edildi belediyeler aracılığıyla bütün yollara mayın döșendi yüzlerce vatandașımız șehit oldu. pyd bizim emniyetimizin koruması eșliğinde suriyeye geçti itiraz ettik vatan haini dediler bize cemaat hususunda bunlar örgüt Allah ile ișleri yok dedik dinsiz dediniz....
Birdahaki darbe girisimine sedat peker gibi maşalarina liste verip temizleticekler. sonra birde kahraman diye madalya takacaklar.
sözünün boş olduğunu kendıde bılıyor..mesele 15 temmuz bahanesiyle koltuğu korumak..bu kafa mılletı bölme pahasına saltanatını koruma kafasıdır..yazık..yazık...
Türkiye milleti değil sayın başbakan TÜRK milleti
Gül parti kur veya iyi partiye geç.
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