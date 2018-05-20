Başbakan Yıldırım'dan Galatasaray'a tebrik telefonu

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu kutladı.

Galatasaray Kulübünden edinilen bilgiye göre, Mustafa Cengiz ile telefonda görüşen Yıldırım, sarı-kırmızılı futbol takımının Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik etti.

Yıldırım'ın, "Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'a candan başarılar diliyoruz." dediği aktarıldı.

