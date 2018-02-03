Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'milli ittifak' daveti (2)

'BİZİM KONGRELERİMİZ, KAVGANIN, İTİŞMENİN, MASALARIN HAVADA UÇTUĞU KONGRE DEĞİL'

AK Parti Balıkesir 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, kongrenin yapılacağı Kurtdere Spor Salonu'na girmeden önce, dışarıda kendisini bekleyen partililere ve vatandaşlara seslendi. Başbakan Yıldırım, "Bizim kongrelerimiz kavganın, itişmenin, kakışmanın, sandalyelerin, masaların havada uçuştuğu kongre değil" diye konuştu.

Kongrenin yapılacağı Kurtdere Spor Salonu dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, Türk milletinin karada, denizde ve havada her zaman muzaffer olacağını söyledi. Balıkesir’de 6'ncı Olağan İl Kongresini yaptıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu kongre diğer kongrelerden farklı. Bizim kongrelerimiz kavganın, itişmenin, kakışmanın, sandalyelerin, masaların havada uçuştuğu kongre değil. Bizim kongremiz sevgi, muhabbet, heyecanın doruğa ulaştığı, Balıkesir’deki bu kongre gibi kongrelerdir. Bu kongremiz, 2019 yoluna, kutlu yolculuğa giderken, Türkiye’nin muhasır medeniyetler seviyesine, 2023, 2053, 2071 hedeflerine ülkemizi, milletimizi taşıyacak, kapıları da açacak bir kongredir. Kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Türkiye olarak bir, beraber, kardeş olarak büyük bir mücadele verildiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "İçeride ve dışarıda ülkemizin barışına, kardeşliğine, bekasına göz diken terör örgütlerini ve ülkemizin güney sınırlarında bir terör kuşağı oluşturmaya çalışan şer güçlere karşı dün 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne yaptıksa, oradaki DEAŞ, PKK/PYD terör örgütlerini nasıl ortadan kaldırdıksa, şimdi de Afrin’de kahraman Mehmetçiğimiz, vatan evlatları aynı işi yapıyorlar. Barış, huzur götürüyorlar. Teröre karşı amansız bir mücadele veriyorlar. 81 vilayet ve 81 milyonun duası ve desteği kahramanlarımızla beraberdir. Allah sınır boylarında, içeride ve dışarıda teröre karşı ülkemizin birliğini, beraberliğini, sağlamak adına mücadele eden yiğitlerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

"Balıkesir bugün yeni bir tarih ve destan yazıyor" diyen Başbakan Yıldırım, "Balıkesir diyor ki; 2019’da Cumhurbaşkanını, milletin adamını seçmeye hazırız. Yeni bir rekor kırmaya hazır mı Balıkesir? Maşallah Balıkesir işi bitirmiş. Allah sizden razı olsun” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşması sırasında vatandaşların, ‘Başbakanım hainlere idam istiyoruz, idam’ diye seslenmelerine, Başbakan Yıldırım ise, "Hiç merak etmeyin. Alçaklar, terör yoluyla, darbe yoluyla, FETÖ’süyle, PKK’sıyla bu ülkenin, bu milletin başına kim bela olduysa, gereği yapılıyor. Hukuk içinde en ağır cezayı alacaklar. Hiç endişeniz olmasın" diyerek karşılık verdi.

Başbakan Binali Yıldırım ardından Kurtdere Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Balıkesir 6’ncı Olağan Kongresi'ne geçti.