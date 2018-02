Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'milli ittifak' daveti (3)

Ardından salona gelen Başbakan Binali Yıldırım, partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Başbakan Yıldırım salonda gezerek partilileri selamladı, fotoğraf çektirdi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan yaptığı konuşmada, daha güçlü bir AK Parti, Türkiye ve Balıkesir için çalıştıklarını belirterek, "Güçlü ve diri teşkilatlarımızla 2019’a hazır hale geldik. 2019 hedeflerine doğru yılmadan ve yorulmadan koşuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekrandan görüntülü mesajı izletildikten sonra, sağında ‘Afrin’, solunda ‘Kızıl Elma’ yazılı pankartların asıldığı sahneden partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım’ın boynundaki poşu da dikkat çekti.

'KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR'

Başbakan Yıldırım, Kuva-yı Milliye şehri olarak tanımladığı Balıkesir’de, salondakilerden daha fazla vatandaşın dışarıda kendisini büyük bir coşkuyla karşıladığını belirtti. Balıkesir kongresinin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Yıldırım, "Her buluşmamızda, kongremizde bu güzel ülkeye hizmet aşkımızı tazeliyoruz. Bu aşkla Türkiye’nin her köşesindeyiz. Bu cennet vatanın her karış toprağına sevdalıyız, her bir insanına muhabbet ile bağlıyız. Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir. Bizim siyasetimiz darda, zorda olanı korumayı esas alan bir siyasettir. Her insana kapımız açık" dedi.