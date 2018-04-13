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Başbakan Yıldırım'dan Miraç Kandili mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Yıldırım: - "Mübarek Miraç gecesinin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum"

Başbakan Binali Yıldırım, "Mübarek Miraç gecesinin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başbakan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Mübarek Miraç gecesinin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."

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Başbakan Binali Yıldırım mesaj Miraç Kandili

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