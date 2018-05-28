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Başbakan Yıldırım'dan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 20:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım'dan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yıldırım, OHAL İşlemleri Komisyonunu ziyaret etti, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

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Başbakan Binali Yıldırım ohal işlemleri inceleme komisyonu

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