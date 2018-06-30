Başbakan Yıldırım'dan, Prof. Dr. Sezgin için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, bugün vefat eden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Yıldırım, mesajında, dünyanın en saygın ilim otoritelerinden Prof. Dr. Sezgin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Sezgin'in Türkiye’nin demokrasi, hukuk ve düşünce özgürlüğüne hasret olduğu yıllarda kıymeti takdir edilmediği için uzun yıllar Avrupa'da bilimsel araştırmalarını sürdürdüğünü ve dünya ölçeğinde bir saygınlığa yükseldiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin zor şartlarında Bitlis'ten başlayıp ilmin zirvesine uzanan hayat öyküsü, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençlerimiz için örnek bir şahsiyet olmuştur. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hatırasını, eserlerini ve ilmini saygıyla yad ediyorum. Büyük alim Sezgin'e Allah’tan rahmet; sevenlerine, ailesine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum."

