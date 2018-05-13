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Başbakan Yıldırım'dan şampiyon sporculara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, karate ve tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan sporculara tebrik telgrafı gönderdi

ANKARA(AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 53. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, 53. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Uygur ve Serap Özçelik Arapoğlu ile Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde eden İrem Yaman'a telgraf göndererek, başarılarından dolayı kutladı.

Sırbistan'da düzenlenen 53. Avrupa Karate Şampiyonası’nda kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur, Rusya'da devam eden Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde ise İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazanmıştı.

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Başbakan Binali Yıldırım Tekvando avrupa şampiyonu karate

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