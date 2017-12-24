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Başbakan Yıldırım'dan son dakika öğretmen ve memur ataması müjdesi!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 18:58 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kilis'te son dakika açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, 2018'de; 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, gün içerisinde partisinin Adıyaman ve Kilis kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığını ve yıllardan beri kamuda "taşeron meselesi" diye bilinen çalışanların, artık devlette daimi işçi kadrosunda görevlerine devam edeceğini belirten Yıldırım, yaklaşık olarak 900 bin çalışanın bu sorununu çözmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

"110 BİN YENİ MEMUR ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet üyeleri ve AK Parti teşkilatlarına bu konuda gösterdikleri destek için teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2018 bütçesi malum cuma günü Meclis Genel Kurulunda kabul edildi ve yeni yıla inşallah yeni bütçemizle girmiş olacağız. 2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur'an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu... Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız.

Taşeron işçi düzenlemesi KHK'da

Taşeron işçi düzenlemesi KHK'da

Taşeron işçilere kadro imkanı

Taşeron işçilere kadro imkanı

Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde, 'personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması' diye bir sorun yaşanmayacak, hayırlı uğurlu olsun diyorum."

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN YENİ YIL MESAJI

Başbakan Yıldırım, yeni yılın yaklaştığını hatırlatarak "Yeni yıl yaklaşırken ülkemizde, yurdumuzun her köşesinde fedakarca görev yapan, teröre karşı, asayiş olaylarına karşı gece gündüz demeden çalışan polisiz, askerimiz, jandarma ve korucularımıza Allah'tan kolaylık diyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. 2018 yılını şimdiden tebrik ediyorum. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz hatta bölgemiz için huzurun, barışın tam olarak gerçekleşeceği bir yıl olmasını da Mevla'mdan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'dan kentte yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Yıldırım, Belediye Başkanı Hasan Karayı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

AA

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
her camide 4 imam çalışırken senin mühendislerin,İBB mezunların ,Öğretmenlerin ve diğer gözlerini üniversitelerde kör eden işsizleri evlerinde aç bırakacaksın önümüzdeki seçimlerde gençlerini sert kayasına çarpacağınız ı umud ediyorum
@sewdem47 sınavlar da hikaye oldu.. mülakatlar sebebiyle AK isen memur olursun kara isen olmazsın.. olamazsın.. TORPİL.. YALAKALIK.. RÜSVET.. Türkiye canım ülkem hiç bu kadar kirlenmemis ve bir reza zarrafla bu kadar küçültülmemisti.
KÜLLİYEN YALAN. FITRATLARINDA VAR YALAN VE İNKAR.
Bu Diyanette kaç kişi çalışıyor böyle, ne bu be kardeşim. Diyanet bana bugüne kadar hiç bir şey öğretmedi. Saçma sapan fetva veriyorlar. Camileri ele geçirip cami yönetiminin elinden yardım paralarınıda alıyorlar. Bu paralar nereye gidiyor anlıyamadım. İNŞAALLAH doğro yerlere gidiyordur. Aynı Devlet gibi, başkan var, il de ilçelerde müftülükler bir düşünün bu kurum ne işe yarıyor. Ben anlıyamadım. Cumaya gidiyorum vaaz verirken 2 de 1 diyanete yardım deniyor. Vaazıda adam gibi anlıyamıyoruz. ALLAH yardımcımız olsun.
ben bir polis eşiyim eşim 15 manisada temmuzdan buyana personel eksiği nedeniyle 12-12 çalışıyor ne adamcağızda hal kaldı ne bizde. ayıptır günahtır polis açığını kapatın bizde insanız sayın başbakan.
Tarım ve hayvancılık bakanlığını göremedim sanırım tarım ve hayvancılıkta çok ileri düzeyde olduğumuz için kadroları daha önemli yerlere ayırmışlar
Atanamayan 500bin öğretmen var. 20bin atama şaka gibi. Onunda en az 5 bini dinkültür olur. İlk seçimde iktidara gerekli ders verilmelidir. Devletin temellerini sarstılar. Üniversite mezunları köy korucusu, bekçi olmaktan başka çare bırakmadılar. Bir nesil maalesef akp ile birlikte yok oldu. Öyle bir enkaz varki şuanda akp gittikten sonra 90 senede temizlenmez. Yazık ettiler bu millete ve devlete.
hepsi akp den alinir
dolar 3.81 euro 4.52 benzin,mazot,et,süt...hayat Türkiye'de çok pahalı.avrupayı geçtik.TL gün geçtikçe değerini yitiriyor.halkın alım gücü sıfır.ötv+kdv,zamlar halkı bezdirdi.%11 büyümüşüz,ama halkın cebine giren bişey yok.zenginler iyice kasasını doldurdu.fakir iyice fakirleşti.bu sorunlarımızı kim çözecek???.Tamam kudüs,mekke,medine ama sıra birde ülkemizin gündemini gelse artık
Yakın ve yandaşlarınızı taşeron olarak alıp kadro verirsiniz sıkıntı yok, devlet mülkü babanızın malı ya! KPSS'yi de kaldırın da bir de milletin sınava gireceğim diye harcadığı paraları ve umutlarını hortumlamayı kesin!
sakin akpye oy vermeyin atananlar ve atanamayanlar.
at bakalım
Fetonun mağdur ettiği 2010 KPS mezunlarını unuttunuz mu..yazık değil mi onlara..7 yıl geçti..Bu ne biçim adalet..
secim yaklasiyor hocam insallah imamlarla doldurmazsiniz yine kadrolari
bunların hepsi giden oyları geri toplamak için söğlenen yalan 80 bin atama bekleyen öğretmen var bu ülkede sayın başbakan
değişen çok bir şey yok atılan dan biraz fazla alınıyor mecburen
torpilli partizan imamlar. camide namaz kılınmaz oldu.
110 BİN KİŞİNİN 54 BİNİ İMAM. ÜLKENİN ÇOK İHTİYACY VAR. MAZALLAH ÖLDÜĞÜMÜZ ZAMAN PARMAK ATACAK ADAM BULAMAZSAK NE OLUR BU ÜLKENİN HALİ?
muhalefet iktidara gelirse çoğu memurların işine son verilecek bilinsin istedim...
bolca imaam alın mühendiler boşta kalsın.böyle politika kalsın başbakanım
ben emekli öğretmenim,oğlum arkeolog 17 yildir boşta,ayrıca tömerin rus dilinin tüm kurlarını bitirdi ve ikinci diplamaı aldı.şu anda işsiz 39 yaşına girdi,cep harçliğini ben veriyorum.hani iş?
ÜLKEDE TORPİL KENDİ AKRABALARI VE YANDAŞ DIŞINDA KİMSEYE YAŞAM HAKKI TANIMIYORLAR YİNE ALTAN ALTA KENDİ ADAMLARINI KURUMLARA ŞİŞİRECEKLERİ AP AÇIK.
atanamayanlari da atama yapılmadan emekli ederler
Sirf imam hatipli oldugu icin Hayvanat Bahcesine mudur olarak atanip, onunlada kalmayip Hayvanat bahcesi mudurlugundende Tubitak'in basina terfi edilenlerin oldugu ulkelerde , daha coooook cekersiniz. Oy verirken dusunecektiniz onu , surunun simdi. Laik ulkeymis birde, kagit ustunde laik, benden vergi alacan ve benim vergilerimle Ataturk ve Cumhuriyet dusmanlari imamlari cemaatleri besleyecen. Surunun , lanetlenmissiniz
TORPİL KİRALAYAN YADA SATAN VAR MI ARKADAŞLAR !!! GÜNÜMÜZDE OKUMANIZIN (DİPLOMA) YADA BİR İŞİ ÇOK İYİ İŞ BİLMENİN (ÖĞRETMENLİK) GİBİ BİR ANLAMI YOKTUR. TORPİL AYLIK 1000 TL KİRALANIR...(SÜRESİZDİR)
Birileri emmi dayı torpiliyle taşerondan işe başlasın sonrada oy uğruna kadroya alınsın hemde tahsil şartı felan aranmaksızın diğer taraftan milyonlarca genç işsiz bir umut KPSS ye hazırlansın sonrada milletin gazını almak için efendim şu kadar kişiyi işe alacağız deyin yemezler. Bakalım bu KPSS ye hazırlanan milyonlarca genç ve aileleri sizlere oy verecekmi hep birlikte göreceğiz.
@0xalpx0 eğer ülkemizdeki insanlarımız bu yazdıklarınıza kulak açarsa bu zulum bitecek aksi takdirde kuluçka gibi üniversiteler mezun verecek ve zulum devam edecek
Devlet işlerinin aksamaması için öğretmen,doktor,mühendis alınır odacı alınır mübaşir alınır daha bunun gibi yüzlerde hizmet branşları sayabiliriz sonuçta bütün bu alanlar tüm topluma hizmet eder,ateisti,g.müslümi,dindarı,dinsizi herkes doktordan hizmet alır,geçen yıl bir hemşerim geldi bu ile tayın oldum dedi mesleğini sordum imamım dedi,hangi cami dedim daha belli değil ilk cami açıldığında ben görev alacağım dedi.6 ay sonra gördüm şurada bir cami inşaatı var bittiğinde galiba beni oraya verecekler demişti,atm.den maaşını alıyorr,bumudur din hizmetleri .Adam akp .den memnundu.
bizi almazlar neden mi çünkü milliyetciyiz ATATÜRK cüyüz.. bıyığın varsa girersin gerçi bana ne bedava versen senin emrindeki makama oturmam!
Telekomda calisan biri yazmisti sirketiz ama emekli sandigina bagli calistigini soyluyor telekom sendikasi neden uyuyor sirket oldugu halde turktelekomda emekli sandigi olarak calisan onca insanin hakkina neden sahip cikilmiyor hicbisey yapmiyorsaniz ssk li yapin bari adamlari
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