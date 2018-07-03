Başbakan Yıldırım'dan TRT'ye veda ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, "Medyanın ne anlama geldiğini 15 Temmuz alçak darbe girişiminde bir kez daha gördük. O gece FETÖ terör örgütünün yapmaya çalıştığı darbeyi sadece Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, hükümetimizin dik duruşu değil; milletimizle beraber Türk medyasının da aynı doğrultuda kararlı duruşu önlemiştir." dedi.

Yıldırım, TRT Genel Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu. Yıldırım, TRT Genel Müdürlüğüne gelişinde TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, kurumun yönetici ve çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Bazı kurum çalışanlarının çocuklarıyla yakından ilgilenen Yıldırım, kendisini karşılayanlara teşekkür etti.

Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olduğu anımsatılarak, iki yıllık başbakanlık süresine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Yıldırım, medyayı kastederek "İki yıl boyunca siz bize çok çektirdiniz. Artık çektiremeyeceksiniz." sözleriyle espri yaptı.

Yıldırım, "Görsel-yazılı medyamız şüphesiz siyasi, toplumsal hayatımız, demokrasimiz için çok önemli. Medyanın ne anlama geldiğini 15 Temmuz alçak darbe girişiminde bir kez daha gördük. O gece FETÖ terör örgütünün yapmaya çalıştığı darbeyi sadece Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, hükümetimizin dik duruşu değil; milletimizle beraber Türk medyasının da aynı doğrultuda kararlı duruşu önlemiştir." dedi.