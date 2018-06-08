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Başbakan Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yıldırım Demirören'i telefonla arayarak Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

ANKARA, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yıldırım Demirören'i telefonla arayarak Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

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Fotoğraflar// Erdoğan Demirören'i kaybettikFotoğraflar// Erdoğan Demirören'i kaybettik
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