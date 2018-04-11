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Başbakan Yıldırım'ın Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Ivanic'le görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:36 | Son Güncelleme

Görüşmede, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmeye devam edilmesi yönündeki ortak irade, bir kez daha teyit edildi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi" kapsamında Türkiye'de bulunan Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen Ivanic ile bir araya geldi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmeye devam edilmesi yönündeki ortak irade, bir kez daha teyit edildi.

Görüşmede, bölgesel iş birliğine, bu bağlamda yürütülen projelere ve Bosna Hersek’in Avrupa Birliği ile NATO entegrasyonu süreçlerine verilen desteğin devam edeceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım bosna hersek Mladen Ivanic

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