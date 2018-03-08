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Başbakan Yıldırım'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:19 | Son Güncelleme

Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü MİT Müsteşarı Hakan Fidan

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