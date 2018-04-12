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Başbakan Yıldırım'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul bir buçuk saat sürdü.

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Başbakan Yıldırım'ın kabulü Çankaya Köşkü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar

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