Başbakan Yıldırım'ın kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 2 saat sürdü.
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