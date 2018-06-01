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Başbakan Yıldırım'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Muhammed Osman Suliman El Rekabi'yi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Muhammed Osman Suliman El Rekabi ile görüştü.

Başbakanlık Basın Biriminden alınan bilgiye göre, Başbakanlık Resmi Konut'ta gerçekleşen kabulde, El Rekabi'ye ülkesinin Petrol ve Doğalgaz Bakanı Azhari Abdülkadir Abdalla ve beraberindeki heyet de eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesi yönünde karşılıklı atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Başta tarım, enerji, sanayi, kalkınma alanlarında olmak üzere ekonomik iş birliği alanları ele alınarak, ilişkilerin daha ileri götürülme isteği dile getirildi.

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