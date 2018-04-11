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Başbakan Yıldırım'ın Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Görüşmede, siyasi düzeyde iki ülke arasında sağlanan yakın dostluk ve iş birliği vurgulandı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi" kapsamında Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile bir araya geldi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, siyasi düzeyde iki ülke arasında sağlanan yakın dostluk ve iş birliği vurgulandı.

Görüşmede, Makedonya’da yaşayan Türklerin varlığı ve Türkiye’de yaşayan Makedonya kökenli vatandaşlar ile ortak mirasın iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırmakta olduğu belirtildi.

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