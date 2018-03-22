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Başbakan Yıldırım'ın Regaip Kandili mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Yıldırım: - "Mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum"

Başbakan Binali Yıldırım, "Mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, şunları kaydetti:

"Mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların hayırlara vesile olması temennisiyle bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."

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Başbakan Binali Yıldırım İslam Dünyası Kutlama Mesajı Mübarek Regaip Kandili

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