Başbakan Yıldırım'ın Regaip Kandili mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, şunları kaydetti:

"Mübarek Regaip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların hayırlara vesile olması temennisiyle bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."