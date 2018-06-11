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Başbakan Yıldırım'ın, TÜSİAD heyetini kabulü sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım'ın, TÜSİAD heyetini kabulü sona erdi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyeti kabulü sona erdi.

Dolmabahçe Ofis'teki kabul, basına kapalı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım TÜSİAD

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