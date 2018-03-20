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Başbakanlık Genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Hizmetli unvanlı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı - Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, kamu idarelerince öğrenim durumları nedeniyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesine azami özen gösterileceği belirtildi - Başbakan Yıldırım: - "Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarımızda istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanması Hükümet olarak her zaman gözettiğimiz önceliğimiz ve vefa borcumuzdur"

Hizmetli unvanlı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlandı.

Yıldırım, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında kamu idarelerinde istihdam edildiğini belirtti.

Söz konusu hak sahipliği kapsamının bir devlet politikası olarak genişletildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede canını ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1'inci maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilmekte olup, özellikle Hükümetlerimiz döneminde bir devlet politikası olarak 3713 sayılı Kanun'dan doğan hak sahipliğinin kapsamının genişletilmesiyle birlikte daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamuda istihdam hakkına kavuşmuştur."

Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarında istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanmasının Hükümet olarak her zaman gözettikleri öncelikleri ve vefa borcu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu çerçevede kamu idarelerince, öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir." ifadelerine yer verdi.

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