Başbakanlık Müsteşarı Oktay:

Oktay, bu dönemin başka bir özelliğinin, refah artışının toplumun her katmanına ulaştırılması, sosyal güvenlik politikalarının da aynı anda uygulanması ve refahın tabana yayılması olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kalkınma modelleri ve değişim hamlelerini sadece ekonomik alanla sınırlı göremeyiz. Son 15 yıla baktığımızda ileriye dönük adımlar atabilmek için sistemi tıkayan, krizleri kronikleştiren, yapıların da süreçlerin de birbir ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Siyaset kurumunun güçlendirilmesi, bürokratik ve askeri vesayete son verilmesi, her alanda sivilleşmenin önünün açılması, inanç özgürlüğünü kısıtlayan baskıların sona erdirilmesi, katsayı gibi adaletsiz uygulamaların kaldırılarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdamın artırılıyor olması, çeşitlendirilmesi, yoksulluğun azaltılması noktasında büyük mesafeler katedilmesi, her alanda sivilleşmenin, ilerleme ve kalkınmanın önünün açılması, yapılanlara ilişkin sadece birkaç örnektir. Ekonomik krizler yaşayan, sürekli dışa borçlanmayla ayakta kalmaya çalışan, parası adeta pul olmuş Türkiye'den dünyanın büyük ekonomileri arasında yer alan, her geçen gün büyüme çıtasını yukarı taşıyan, rekabetçi Türkiye'ye dönüştük."