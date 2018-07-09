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Başbakanlıkla ilgili davalarda Cumhurbaşkanlığı taraf olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre, kapatılan Başbakanlığın iş ve işlemleriyle ilgili açılmış ve açılacak adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı taraf sıfatını kazanacak

703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre, kapatılan Başbakanlığın iş ve işlemleriyle ilgili açılmış ve açılacak adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı taraf sıfatını kazanacak.

"Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

KHK ile yapılan düzenlemeye göre, kapatılan Başbakanlığın iş ve işlemleriyle ilgili açılmış ve açılacak adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı taraf sıfatını kazanacak.

Kapatılan Başbakanlığı temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer bakanlık ve idareler ile avukatlık hizmet alımı kapsamında temsil yetkisi verilmiş sözleşmeli avukatlar tarafından takip edilen davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemleri Cumhurbaşkanlığını temsilen takip edilmeye devam edilecek.

Bunlar için ayrıca
Cumhurbaşkanlığı adına yeni bir temsil ve yetkilendirme aranmayacak.

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