İzinsiz faaliyette bulunan Aile Danışma Merkezlerine yönelik Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge, aile kurumunun korunmasında, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devamlılığının sağlanmasında önemli rolü bulunan Aile Danışma Merkezlerinin toplum yararına faaliyet göstermesini sağlamak için alınan yeni tedbirleri içeriyor.

Genelgede, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sosyal ve kültürel dokudaki aşamalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak, ailenin bütünlüğünü korumak, kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak görevlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, "Gerçek Kişilerin ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği" uyarınca ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler sunmak üzere gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca Aile Danışma Merkezlerinin açıldığı belirtildi.