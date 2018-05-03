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Başbakanlıktan "seçim" genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 03:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, seçim kurullarının personel ve yer tahsisine ilişkin taleplerinin ivedilikle karşılanacağı, ihtiyaç duyulacak her türlü araç gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli personel desteğinin sağlanacağı belirtildi

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın geçici 21'inci maddesinin (A) fıkrasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar TBMM üyeleri ve Cumhurbaşkanı'nın görevi devam eder. Meclis'in seçim kararı alması halinde, 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi birlikte yapılır." hükmünün yer aldığı belirtildi.

TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, TBMM Genel Kurulu'nun 20 Nisan 2018 tarihli 89'uncu birleşiminde karar verildiği ve söz konusu kararın 20 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

Genelgede, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen, "Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü'' ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile il ve ilçe seçim kurullarının çalışmalarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü iş gücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

- "Gereken tüm önlemlerin alınacak"

Bu itibarla; 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla ilçe seçim kurulları başta olmak üzere seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin taleplerinin ivedilikle karşılanacağı belirtilen genelgede, ihtiyaç duyulacak her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli personel desteğinin sağlanacağı kaydedildi.

Genelgede, bu kapsamda, başta mülki amirler olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, kamu bankalarının yöneticileri ve güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemlerin alınacağı, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık gösterileceği vurgulandı.

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