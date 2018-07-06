HABER

Başbakanlık'tan "son başbakan" klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:31 | Son Güncelleme

Başbakanlık Basın Müşavirliğince, "son başbakan" Binali Yıldırım'ın hayat hikayesinin anlatıldığı video hazırlandı

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nce, "son başbakan" Binali Yıldırım'ın hayat hikayesinin anlatıldığı video hazırlandı.

Yıldırım'ın, Başbakanlık personeliyle vedalaşma programı kapsamında hazırlanan video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Videoda, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955'te doğan Binali Yıldırım'ın, Çankaya Köşkü'ne uzanan hayat hikayesine yer verildi.

Memleketi Kayı köyündeki Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptığı görüntülerin kullanıldığı klipte, Yıldırım'ın "tam bir Kayı Bey'i" olduğu vurgulandı.

Yıldırım'ın çalışmaya küçük yaşlarda başladığına yer verilen videoda, Başbakanlık yıllarında çocukluk hayallerini birer birer hayata geçirdiği belirtildi.

Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı çeşitli programların görüntü ve fotoğraflarının kullanıldığı klipte, ülkede bölünmüş yollar, tüneller, yüksek hızlı trenler ve mega projelerin hızla hayata geçirildiği dönemde, "karanlık bir elin, hain bir planı devreye soktuğu" aktarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Yıldırım'ın, ilk andan itibaren darbe girişimine karşı demokrasi ve millet iradesinin hakim kılınması için mücadele ettiğine vurgu yapıldı.

Başbakan Yıldırım'ın, "cumhurun başkanıyla ölümüne sözleştiğine" işaret edilen videoda, Yıldırım'ın, "alçakları vurun" talimatını tereddütsüz verdiği belirtildi.

"Yeniden milletle buluşmak için yola revan olan" Yıldırım'ın, torununun, darbe girişimine ilişkin sorusuna verdiği yanıtı içeren duygusal anların görüntüleri de klipte yer aldı.

"Hizmet aşkı var ise gönülde ne boran, kar engel olur ne de mesafe" mesajı verilen klipte, güler yüzlü kişiliğiyle bilinen Binali Yıldırım'ın, çeşitli programlarda yaptığı esprili konuşmalar da kullanıldı.

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!
Motosikletleriyle Toroslar'da 40 kilometre sürüş yaptılarMotosikletleriyle Toroslar'da 40 kilometre sürüş yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
20 Aralık 1955 Başbakanlık Basın Müşavirliği binali yıldırım Kayı köyü son başbakan sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

İlginizi Çekebilir

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.