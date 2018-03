Başdenetçi Şeref Malkoç: Biz halkın, vatandaşın avukatlığını yapıyoruz (2)

OMBUDSMAN DOSTANE ÇÖZÜM TOPLANTISI, İZMİR'DE YAPILDI

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 'Ombudsmanlar halkla buluşuyor' programı kapsamında geldiği İzmir'de 'Ombudsmanslık Dostane Çözüm Mekanizması ve Uygulamaları İzmir Toplantısı'nda sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve idari birimlerin yöneticileriyle bir araya geldi. Konak'taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sırrı Aydoğan, "Gözümüze yeni gibi görünen kurum, Kamu Denetçiliği. Biz zamanlar unuttuk ama kökleri çok eskiye dayanıyor. Osmanlı Devleti'nin her dönem uyguladığı bir sistem. Daha önceleri bu sisteme hakemlik sistemi deniyordu. Birçok konuda yaşanan sorunlarda bu hakemlik sistemi sorunu çözerdi. Son zamanlarda unutulmuş gibiydi. Artık anayasal olarak da hizmet vermeye başladı. Farklı tarzlarda şikayetler olabiliyor. Bizim belediyemizde de bazı şikayetler bu şekilde çözüme kavuştu. En önemlisi kendimizi sorgulamalıyız. Neden bu kadar çok sorun yaşanıyor. Önce sorunun temeline inip, bu kurumlara gerek kalmadan sorun yaşanmamasını sağlamalıyız" dedi.

'ARTIK BEYAZ TOROS'LARLA ANILAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ kamu denetçiliğinin ilk olarak 2010 yılındaki halk oylamasıyla gündeme geldiğini, kamu denetçiliğinin kurulmasının en önemli çıkış nedeninin Şeyh Edabali'nin 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözü olduğunu belirterek, "İnsanın hak ve özgürlüklerini temel almayan hiçbir siyasi düşüncenin başarılı olması imkan dahilinde değildir. AK Parti ile beraber Türkiye'de artık devlet, vatandaşa tepeden kibirle bakan bir devlet değildir. Vatandaşımızı düşünen bir devlettir. Devlet korkulan bir aygıt olmaktan çıkmıştır. Bundan sonra daha ileri olması için çalışıyoruz. Artık beyaz Toros'larla anılan bir ülke değiliz. Ambulans uçaklarla, mega projelerle vatandaşımızın yüzde 99'unu kapsayacak mutlu edecek şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurular gün geçtikçe artmakta. Bu toplantılarla Türkiye'nin her yerinde kurumu ve çalışmalarını tanıtmaya devam edeceğiz. Bu kurum sayesinde mahkemeye gitmeden sorunların çözüleceğini dostane bir çözümle çözülebilmesi çok önemlidir" diye konuştu.

'İNSAN ODAKLI BİR İDARENİN OLUŞMASINA KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç da yeni bir kurum olduklarını vurgulayarak, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ombudsmanlık teriminin temelinin Osmanlı Devleti'ne dayandığını belirten Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirildiğini anlattı. Malkoç, "Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde, hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir. İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların sorunlarının mahkemeye taşınmadan çözümü konusunda önemli bir yere sahip olduklarını dile getiren Malkoç, "Vatandaş ile idare sorun yaşadığında mahkemelik oluyor. Harç parası, dosya parası alıyor. Biz bunu yaparken bunları almıyoruz. Sorunları böyle çözüyoruz" dedi.

Toplantıda konuşmacıların ardından söz alan katılımcılar, kurum ve kurumun çalışmalarına yönelik görüşlerini Malkoç ile paylaştı.